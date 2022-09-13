北韓五年來首次發布核武為主題海報

【有線新聞】北韓發布一系宣傳海報，包括可攜帶核彈頭的導彈，是平壤當局多年來首次發布以核武為主題的海報。南韓警告北韓一旦動用核武，將面臨韓美兩軍壓倒性反制。

北韓發布多張新的宣傳海報，鼓勵幹部、黨員和人民，落實領袖金正恩上周講話提及的目標。