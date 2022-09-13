i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月13日
兩岸國際
新聞資訊
北韓五年來首次發布核武為主題海報
【有線新聞】北韓發布一系宣傳海報，包括可攜帶核彈頭的導彈，是平壤當局多年來首次發布以核武為主題的海報。南韓警告北韓一旦動用核武，將面臨韓美兩軍壓倒性反制。
北韓發布多張新的宣傳海報，鼓勵幹部、黨員和人民，落實領袖金正恩上周講話提及的目標。
最引起注意的是這張印有多枚導彈，包括今年一月試射的高超音速導彈，火星12、15、17等彈道導彈。標語要求維護國家主權，誓死捍衛國家利益。
而這張海報描繪主力戰機米格29飛行，洲際彈道導彈裝在流動發射車上，是北韓近五年來首次，以核武作新海報設計。
朝中社指海報表達了國防建設，是革命首要任務的思想。
北韓領袖金正恩上周頒布法令，確立為擁核國家，永遠不會放棄核武，列明何時可以使用核武，包括應對襲擊或阻止入侵。
南韓國防部副發言人文洪植指，北韓有關法令旨在公開炫耀其核武庫，只會加深國際孤立，警告平壤政府如果企圖動用核武，美韓同盟會強力應對，北韓會陷入自取滅亡的道路，重申南韓堅定推動北韓完全無核化。
上一條影片
阿塞拜疆亞美尼亞邊境爆發衝突數十死
下一條影片
方濟各訪哈薩克 稱準備好隨時訪問中國
客戶服務