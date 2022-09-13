甲一男子籃球聯賽　建龍飛馬114:110南青(三加時)；香港東方107:60遊協

【有線新聞】本地甲一男子籃球聯賽，建龍飛馬激戰至三加時，4分險勝南青。

爭奪前6進入最後直路，韓天次鏟籃，為橙衫的建龍飛馬先拔頭籌。外援漢尼拔利用身形優勢，頻頻在籃底得分。

南青咬住不放，鄭凱安三分得手兼博得犯規，打完首節落後1分。身高較為吃虧的南青，外圍投射成為殺著，全隊轟入20球三分。鄭凱安佔6球，貢獻24分。南青第二節中段打出12比2拉開，半場領先43比32。

建龍飛馬第三節以一段14比2的攻勢反超前，漢尼拔上籃兼博得犯規。兩隊之後拉鋸，落後1分進入最後一節，建龍飛馬靠漢尼拔一度拉開6分。

南青有後備射手蘇恩樂扮演「救世主」，尾段射入兩球三分，反先1分。但漢尼拔兩罰中一，打成80平手，進入加時。

兩隊仍鬥得難分難解，4人得分雙位數的南青，繼續在外線開火。蘇柏軒取得29分，包括6球三分。李旭川還以顏色，建龍飛馬連取5分，追平92比92打雙加時。

兩隊仍然膠著，101平手，要第三次加時。5人取得雙位數得分的建龍飛馬，進帳29分的韓天次，與漢尼拔交出「雙雙」，44分、33個籃板，為球隊建立4分優勢。

4位球員五犯離場的南青，力追都未能再扳平。建龍飛馬最終鬥到三加時，贏114比110。