英女王逝世｜移靈白金漢宮　萬人夾道送別　將送西敏宮一連四日供瞻仰

【有線新聞】英女王靈柩在女兒安妮公主陪同下，由蘇格蘭移送回倫敦，大批民眾到場迎接。靈柩在白金漢宮安放一夜，翌日送往西敏宮，讓公眾一連四日瞻仰。

逾三萬人表達敬意後，英女王靈柩結束在蘇格蘭的瞻仰，從聖吉爾斯大教堂移送愛丁堡機場。靈柩送上空軍專機，英女王的女兒安妮公主陪同護送靈柩回到倫敦，安妮指有幸分享母親生命最後24小時，陪伴她完成最後旅程，又指對這麼多人表達愛和尊敬感到謙卑振奮。

專機起飛前，蘇格蘭樂隊演奏國歌，與儀仗隊一同告別女王。飛機一小時後降落倫敦西部空軍基地，首相卓慧思、國防大臣華禮仕等到場迎接。

護送靈柩的車隊在倫敦行駛期間，成千上萬人走上車路夾道歡迎。人龍一直延綿至白金漢宮，大批民眾冒雨聚集在道路兩旁向車隊歡呼鼓掌，以手機燈光代替燭光，照亮這座君王寢宮。結束北愛爾蘭之行的新王查理斯三世與其他王室成員，在白金漢宮守候迎接。

靈柩安放一夜後，翌日移送往西敏宮，讓公眾瞻仰四天至周一國葬，據報已有人在西敏宮外排隊。