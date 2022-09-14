Crostini結業　負責人稱暫緩追租後無力交租　過百苦主組關注組爭退款

【有線新聞】有十多間分店的餅店Crostini全線結業，負責人說被業主追討600多萬元租金，但不夠現金交租，昨日才決定結業，過百人聲稱買了餅卡未兌換要求退款。

在荃灣廣場的Crostini沒再營業，擺放蛋糕的凍櫃都清空了。餅店星期二晚在社交平台宣布即日起全線結業，提到疫情下百業蕭條，由前年開始經營環境十分惡劣，因此決定結業。

伍小姐7月用6000多元買了200張餅卡，和她一樣有過百名苦主，要求餅店交代退款安排，Crostini顧客伍小姐：「中秋節前餅店還宣傳有優惠，中秋節後數天就突然清盤，我們禮餅不能換，200多張餅卡全部變成廢紙。對於我們這些結婚的新人，寄了（餅卡）出去給親朋戚友，真的很羞愧。」

Crostini負責人接受本台訪問，指全線11間分店合共欠業主六、七百萬元租金，一直都在找新的資金但不成功，Crostini負責人黃光輝：「政府推出暫緩追租安排，變相結束後我們沒有那麼多現金流回來公司，所以我們無法繳付租金，我們一直都有與商場商量如何處理，但都處理不到，所以沒有辦法再經營下去。（顧客覺得你們明知要結業仍然賣餅卡，你有何回應？）因為我們（原本）沒有打算結業，我們真的被人迫到沒有辦法。」

至於會否向顧客退款，負責人說要看清盤人如何安排，亦希望有新投資者入股。