確診旅客准檢疫酒店隔離　酒店界料商務客歡迎　稱員工早熟習接送確診者

【有線新聞】政府11月起容許確診旅客自費留在檢疫酒店隔離，不用去社區隔離設施，酒店業界認為商務客人會歡迎，說員工已熟習接送確診者。

據了解，政府中秋節前向酒店發信，了解是否參與下一輪計劃，合約條款包括預留3%或8間房間給確診者。崔定邦/檢疫酒店營運總監：「平均兩至三日都有機會遇到一宗確診個案，其實有一些酒店今年二、三月疫情嚴峻時都有參與作社區隔離設施，裡面住了確診市民要照顧或接待，防感染措施大家大致上都掌握，現時新安排對酒店來說難度不是太大。」

酒店業主聯會經理陳媛妍：「一些商務旅客，他希望有一個較舒適的環境進行隔離，可能會選擇自費繼續入住，不排除因為有酒店覺得檢疫酒店生意比之前沒那麼好，所以令他考慮不如做本地市場生意。」酒店業主聯會說入境檢疫措施改為3+4後，入住率跌至一半，預計新措施對入住率及生意影響不大。

至於今輪檢疫酒店，由8月至10月尾有7間酒店中途退場，包括汀蘭居、悅來酒店、九龍維景酒店，新加入的有香港東隅，計及共有62間檢疫酒店提供超過2萬3千間房間。