來港易一針不打擁臨時疫苗通　醫生批違國家方針　議員稱政策矛盾難服眾

【有線新聞】旅客經「來港易」或「回港易」抵港毋須接種疫苗，可以用臨時疫苗通行證出入處所，有醫生認為做法與本港抗疫政策背道而馳，亦有議員認為安排矛盾，觀感上難以服眾。

香港大部分人現時要接種三針才可進入表列處所，但來港易或回港易抵港的人，只要取得臨時疫苗通行證，毋須接種疫苗便可自由出入，有傳染病科醫生認為不理想，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「違背了國家鼓勵國民接種疫苗的方針，特區政府容許這事發生，你毋須打疫苗便可來港，或者毋須接種齊疫苗，我自己覺得可能有些背道而馳。」

特首解釋過這樣做是因為內地風險比香港低，有議員指低風險地區的人來港後，感染風險都是一樣，實政圓桌田北辰（新界西北）：「處所要疫苗通行證其實是保障個人，如果他未打針，一旦染疫就可能是重症，甚至死亡；從這個角度看，就與該地區的風險高低無關係。任何人不打針就會有風險，我們也不可以說內地同胞的健康我們認為不太重要。」

田北辰指已經向政府表達意見，相信政府很快會修改措施。