調查指近半戶外工友曾現中暑徵狀　團體促訂防暑法例供僱主跟從

【有線新聞】有調查顯示，近半受訪的戶外工友在過去兩個月出現中暑症狀，關注團體促請政府訂立具法律效力的防中暑指引，讓僱主跟從。

來到9月，日間都還有30多度，在戶外工作的清潔工感受就最深。清潔工人羅先生：「稍為動一動都會不斷出汗，要飲水休息，不休息都不行。頭暈都會有，當天不斷做、不斷做，做到站也站不穩，就喝點水休息一下、抹抹面。」清潔工：「熱就當然熱，不過都習慣了，完全沒事。」

不過不是每個人都捱得著，她就試過幾次中暑。清潔工人陳女士：「頭暈、身體發熱，很辛苦，動也動不到，又想嘔吐，最後坐了一會，喝點水休息一下。（之後繼續工作？）是的，繼續工作，不然你想怎樣，都是要再工作。」

綠色和平與香港天主教勞工事務委員會調查發現，受訪的150名工友，有近一半人在過去兩個月工作時出現中暑的徵狀，同時大部分僱主未有做足防中暑措施，包括提供防曬帽、便攜式風扇等，團體指現時預防中暑的指引並非法例，較難令僱主跟從，有需要訂立職安健法例。

香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊：「基礎是條例及規例，仍沒就足夠（飲用）水作出具體要求及標準，政府有巡查，但執法及檢控上無能為力，因他們沒條例作支持及基礎，所以出現巡查多檢控少的情況。」綠色和平說，希望增加暑熱指數監測點，能反映工友工作時的實際情況。