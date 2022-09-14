Crostini結業｜逾百餅卡苦主擬向消委會投訴　有新娘須向親人逐一道歉、轟餅店「冇良心」　消委會倡兩方法減損失

【有線新聞】連鎖西餅店Crostini突然宣布全線結業，他們在Facebook發帖說：「疫情下百業蕭條，自2020年起經營環境十分惡劣，公司未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定。」有買了Crostini餅卡的顧客在帖文留言要求賠償，質疑他們「執都仲賣餅卡，擺明呃人錢」。Crostini負責人黃光輝回應有線新聞查詢時指，說現金流出現問題、欠租600多萬元，一直有與商場商討處理欠租方法，直至昨日（9月13日）才決定執笠。

準新娘婚展買逾6,000元餅卡 開苦主群組追討

顧客伍小姐準備結婚，覺得Crostini西餅質素較好，所以兩個月前在一個結婚展覽以超過6,000元購入200多張Crostini餅卡。她說得知結業消息後感到憤怒，因為近日開始將餅卡入帖，已經派了幾張出去，「成件事真係好失禮，好彩剩低嘅帖未封口，仲可以抆返啲餅卡出嚟」。伍小姐透過WhatsApp開設苦主群組，至今有過百人受影響，大部分人購入至少100張餅卡，合共損失逾30萬元。他們計劃向消委會投訴及報警，並致電信用卡公司看看能否追討款項。

另一名顧客彭小姐說，早兩日結婚擺酒，之前已經將大部分餅卡送出，現在要向親友逐個發短訊致歉。她覺得自己被騙，批評Crostini採用不良營商手法，「佢臨結業之前，7、8月都有喺婚展擺檔呃人，我覺得自己幫襯錯咗一間冇良心嘅店舖」。

開業九年走中高檔路線 月初推出限定優惠買四送一

記者曾赴Crostini荃灣廣場分店，見到雪櫃清空，收銀櫃枱有告示指咖啡機損壞、沒有飲品供應，亦有一張相信是屬於負責人黃光輝的卡片。商場就拉起膠帶圍封店舖。

Crostini開業九年，最先在觀塘工廠區開舖，聘請酒店級師傅坐鎮製作西餅，走中高檔路線。其後擴展版圖至全港，在銅鑼灣、中環、青衣、馬鞍山等都有分店。今個月初仍然推出限定優惠，包括全線分店件裝蛋糕買四送一。

Crostini負責人：欠租近700萬元 交清盤官處理

本台聯絡到Crostini負責人黃光輝，他說之前繼續賣餅卡是因為原本沒有打算結業，「真的被人迫到沒辦法，只能讓清盤官去處理這個問題」。黃光輝解釋旗下11間分店合共欠租600至700萬元，一直尋找新資金、但不成功，自己早前亦已經私人貸款8,000萬元予公司。

他說政府推出的暫緩追租安排7月底結束後，Crostini現金流開始出現問題，加上執達吏上星期收回三間店舖引發連鎖反應，令其餘店舖的業主「追得好急」，不再給予時間商討如何處理拖欠租金。他說全部約70名全職員工已經獲發8月份的薪金，但無法繳付他們9月份及餘下約30名兼職員工薪金，尚欠超過20萬元，希望政府或者有新投資者能夠幫忙。

飲食業職工總會在Facebook說，收到約30名餅店員工求助，指公司拖欠薪金，估計涉及約300萬元。

消委會：暫時接獲一宗投訴 籲顧客保留單據

消委會總幹事黃鳳嫺說，Crostini結業來得突然，暫時只收到一宗投訴。她提醒受影響的顧客要保留單據，如果用信用卡付款，可以聯絡發卡公司看看能否透過退款機制，要求退回未使用的預繳款項。

黃鳳嫺又建議消費者向清盤人登記為「無抵押品的債權人」，當公司償還其他債項後，或會剩餘部分款項，屆時消費者可以分到部分賠償。消委會將與海關緊密跟進，看看今次個案有無足夠證據證明商戶違反《商品說明條例》。