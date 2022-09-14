增7,579確診、多十死　香港仔工業學校26宿生確診　全體宿生撤離

【有線新聞】本港新增7,579宗新型肺炎確診，本地佔7,418宗，多10人死亡。學校呈報超過1,600宗個案，香港仔工業學校有26名宿生確診，所有宿生要撤離檢疫。

出現爆發的香港仔工業學校多8名學生確診，過去一星期累計30人中招，26人分別住在兩個宿舍15間房，所有宿生要撤離檢疫，有5班要停課一星期。衞生防護中心懷疑宿舍內有傳播，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「兩個宿舍之間有條樓梯，每個宿舍用一個洗手間，其實沒發現有甚麼大型活動，但會共用設施例如洗手間，可能那裏出現傳播。195名學生沒住宿舍，那些班級如果沒被停課都可繼續上學。」

有呈報個案的學校有785間合共1,625宗，大圍宣道會鄭榮之中學全校25班有16班有個案，共53位師生染疫，全校要停課一星期。

新增個案維持在7,000多宗，本地個案仍以快速檢測為主，佔約71%。張竹君：「近幾日的數字好像有些輕微回穩及少許下滑，但（周三）的數字，快測可能反映兩至三日前的數字，究竟大家放假時都勤力做還是有時懶沒做，我們不知道，要多看幾天才知道情況。」

衞生防護中心說，5月至今的確診死亡率約0.1%，較第五波高峰期低，但5至11歲小童及80歲以上長者共有近30萬人一針未打，呼籲他們盡快接種。