白宮稱正就台灣政策法案跟國會議員溝通

【有線新聞】美國參議院外交委員會本港周四凌晨審議「台灣政策法案」，提案議員形容是《台灣關係法》以來美國對台政策最全面的重整，預料可獲通過。中方期望美方恪守一個中國原則，停止推動有關議案，只有慎重處理台灣問題才能避免中美關係受到進一步損害。

國會即將審議的台灣政策法案，部分內容引起白宮國家安全顧問沙利文憂慮。國安委員會發言人柯比稱有持續跟議員溝通，但沒透露希望調整哪些內容。柯比：「我們正繼續與國會議員討論議案，我想強調的是華府持續加深對台的參與和支持。正如約一星期前，宣布了新一輪對台售武，我們對台灣自我防衛的承諾堅定不移。」

聯合提出台灣政策法案的參議院外交委員會主席、民主黨的梅嫩德斯和共和黨參議員格雷厄姆曾形容議案是1979年通過《台灣關係法》後，美國對台政策最全面的重整，旨在提升美台關係及加強對台安全支援。

議案長107頁，訂明若大陸武力攻台，美方將嚴厲制裁。華府必須對台提供武器，未來4年提供45億美元武器和安全援助，要求華府優先加快處理對台軍售。

議案亦包含多項象徵性內容，正式把台灣定為主要非北約盟友，容許台灣駐美機構改名為台灣代表處，而美國在台協會台北辦事處處長頭銜會改稱「代表」，提名與其他駐外大使一樣，須經國會確認。

據報白宮憂慮的主要是這些暗示台灣地位的象徵性內容，可能破壞美國在台灣議題上既有的平衡，期望游說民主黨議員「煞車」。

梅嫩德斯表示與行政部門達成不錯的共識，內文會有些修改，但主要元素不變，預計會獲兩黨議員強力支持通過。議案之後仍需經兩院大會討論表決。