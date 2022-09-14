據報華府考慮對北京制裁以阻對台動武

【有線新聞】台灣駐美代表蕭美琴據報邀請多國幾十名議員聚會，討論如何應對北京可能武力攻台。另外有報道指美國考慮對大陸施加制裁，以阻止對台動武。北京當局批評民進黨政府勾結外國勢力，謀求台獨分裂是死路一條。

路透社報道，美國憂慮北京可能對台動武，正考慮進一步實施制裁，尤其是針對與軍事相關的敏感科技，以阻撓解放軍行動。當中可能限制與內地有關晶片或電信設備的貿易投資。

報道又指美國當局早於2月，俄烏戰爭爆發後便開始討論對華制裁。而眾議院議長佩洛西訪台引發北京在台海周邊軍演，令有關研究更為迫切，相關計劃和游說工作仍處初步階段。白宮正尋求與歐亞各國達成共識，同時避免觸怒大陸。

報道引述消息亦指台灣也有接觸歐洲官員，期望歐洲實施類似制裁。

不過有美國商務部前官員質疑制裁未必可行，指美國和盟友與中國經濟關係密不可分，制裁中國比制裁俄羅斯複雜得多。

另外路透社報道，台灣駐美代表蕭美琴，在華盛頓雙橡園招待多國約60名議員，商討如何應對大陸可能武力攻台。蕭美琴在會上說不是要挑釁脅逼者，但強調也不會屈服於脅逼，期望國際社會能夠如支持烏克蘭般支持台灣，一同阻止來自北京的進一步威脅。

報道指參與的議員來自英國、澳洲、印度、日本、立陶宛及烏克蘭等歐、亞及非洲國家。