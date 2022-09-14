影協指金馬獎趨「政治化」　業界憂港台合作被「無限放大」　大會：堅持公平開放

【有線新聞】台灣金馬獎11月頒獎，香港影業協會日前發信給會員，指金馬獎日趨政治化，參加時要三思。有業界憂慮日後港台合作也受影響。金馬獎大會指會繼續敞開大門，歡迎各地華語電影參與。

過去不少香港電影曾獲得金馬獎提名，甚至獲獎，港產片《濁水漂流》去年獲得12項提名，奪得最佳改編劇本。香港影業協會星期二向會員發信，指金馬獎近年日趨政治化，呼籲會員參加前要三思，以免殃及池魚。

協會理事長洪祖星指今年已是第二年發信，認為金馬獎頒獎禮近年出現敏感言論。香港影業協會理事長洪祖星：「有些台灣導演說到台獨問題，我們覺得非常嚴重，萬一發生這些事，我們既尷尬，又好像宣傳他們這些言論，害怕如果在台灣有這些事發生，會否影響會員到國內發展，所以我們溫馨提示。（若然奧斯卡頒獎嘉賓或者得獎者說台獨、港獨，你們會不會有相同想法？）但我現在暫時未見到，所以暫時我們沒有想到這件事。」

有業界代表說不是首次收到這類「溫馨提示」，但憂慮這個思維會無限放大，影響港台業界合作。香港電影工作者總會發言人田啟文：「要考慮金馬獎，很多人就會想考慮金馬獎外是否需要考慮台灣投資方、台灣導演、台灣演員，很多東西要考慮，這些疑慮我不知是否引伸至。我希望弄清楚，但其他人可能會無限放大，所以這個不是好的方向。」

金馬獎指一向秉持公平開放、自由的精神鼓勵傑出電影與電影人，一直敞開大門歡迎各地華語電影參與，不畏風雨，現在未來都會持續堅持這個原則與價值。

政府說事前不知影業協會出信予會員，政府會繼續支援業界發展，一直聯同電影發展局及業界在培訓人才、提升港產片製作、拓展市場及觀眾這四大方向推動行業發展。