英女王靈柩移送往西敏宮　大批民眾夾道送別

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世的靈柩，由白金漢宮移送到西敏宮。英王查理斯三世、王儲威廉等跟隨護送，女王靈柩稍後讓公眾瞻仰。

英女王最後一次離開白金漢宮，靈柩蓋著王旗、擺上帝國王冠、白色花圈，安放在炮架上。