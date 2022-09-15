英女王逝世｜靈柩移送西敏宮　查理斯、威廉、哈里相伴　瞻仰人龍連綿5公里至倫敦橋

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世的靈柩由白金漢宮移送到西敏宮，英王查理斯三世、王儲威廉等跟隨護送，公眾可一連四日瞻仰女王靈柩，排隊人龍連綿5公里，延伸至倫敦橋。

英女王伊利沙白二世靈柩當地周三下午由白金漢宮移送到西敏宮，靈柩蓋著王旗，擺上帝國王冠，白色花圈安放在炮架上。四名子女、英王查理斯三世、安妮公主、安德魯王子、愛德華王子在第一排護送，還有王儲威廉、哈里王子等王室成員。大批民眾夾道送別，隊伍途經女王花園、林蔭大道，皇家騎兵衛隊閱兵場。

女王靈柩當地星期三下午3時抵達西敏宮，在西敏廳舉行簡短追思，下午5時起開放予公眾瞻仰至到下周一、即國葬早上6時半，預計有數十萬人前來悼念。

民眾經過靈柩兩旁鞠躬致意，民眾諾特萊：「我們可走過女王的靈柩是如此之小，實際上是相當強大，去想這是最後一次。」

沿泰晤士河排隊人龍連綿一直排到深夜，預料人龍最長可能達16公里，當局預告可能要排30小時，動員過萬名警察、1,000名義工，協助維持秩序。