Crostini結業｜業界稱八千食肆被追租或現結業潮　議員倡鼓勵業主減免租金

【有線新聞】連鎖餅店Crostini因為暫緩追租期完結無法交租而全線結業，飲食業界指有8,000間食肆上月被追租，之後可能出現倒閉潮，有議員希望政府鼓勵業主免租。

Crostini超過十間分店，一夜之間全部結業，負責人說因為暫緩追租在7月底完結，不夠現金流交租。

飲食業界指上月有5至6成，即約8,000間食肆被業主追租或收到律師信，若未能找到解決方法，可能出現結業潮，香港餐飲聯業協會會長黃家和：「7月底其實我們已經察覺，暫緩追租措施可能會有後遺症，有部分租戶都成功向業主要求減租，甚至分期交租。如果至本月底前未能達成共識，可能有2000間食肆因為交不到租金而要結業。」

有議員說暫緩追租立法原意是讓商戶有喘息空間，待經濟復蘇、有生意就可以交租，立法會議員陳紹雄：「但事實上現在經濟仍是差，通關又未暢順情況下，做生意是難的，一下子要租戶支付暫緩收取了數個月的租金，當然對租戶經營造成很大壓力，甚至成為壓垮商戶的最後一根稻草。政府不應該禁追租令完結就一了百了，現在出現的情況可能更嚴峻，只不過是延遲一連串的倒閉潮。」他建議政府鼓勵業主減免租戶租金，例如向他們提供稅務寬減，或延長和增加針對業主的百分百擔保個人特惠貸款。