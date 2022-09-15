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2022年09月15日
兩岸國際
新聞資訊
譚德塞稱疫情結束在望 籲把握時機
【有線新聞】世界衛生組織總幹事譚德塞表示，全球過去一周的新型肺炎死亡個案，是兩年半以來最少，形容疫情結束在望，呼籲要把握時機。
世衛總幹事譚德塞：「現在是我們結束疫情最有利的時機，我們還未到，但終點已在望，已望見終點線，我們快要贏了，最壞的是現在才停下來，現在應要跑得更快衝過終點，獲取我們努力的回報。」
世衛指最新一周的報告顯示，全球各地疫情繼續呈下降趨勢，報告310萬宗新症，比上一周少28%，全球死亡個案亦下跌22%，是自疫情初期2020年3月以來最少，衛生專家預測有機會出現新變種病毒株引發新一波疫情，但希望引致的死亡個案，不會再次急升。
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