譚德塞稱疫情結束在望　籲把握時機

【有線新聞】世界衛生組織總幹事譚德塞表示，全球過去一周的新型肺炎死亡個案，是兩年半以來最少，形容疫情結束在望，呼籲要把握時機。

世衛總幹事譚德塞：「現在是我們結束疫情最有利的時機，我們還未到，但終點已在望，已望見終點線，我們快要贏了，最壞的是現在才停下來，現在應要跑得更快衝過終點，獲取我們努力的回報。」

世衛指最新一周的報告顯示，全球各地疫情繼續呈下降趨勢，報告310萬宗新症，比上一周少28%，全球死亡個案亦下跌22%，是自疫情初期2020年3月以來最少，衛生專家預測有機會出現新變種病毒株引發新一波疫情，但希望引致的死亡個案，不會再次急升。