巴西抵港貨櫃棉絨藏千萬元疑似可卡因　海關拘兩司機及物流公司董事

【有線新聞】海關在兩個來自巴西報稱藏有棉絨的貨櫃裏，檢獲一批懷疑可卡因，市值1400萬元、拘捕3人。

這15磚懷疑可卡因重16.5公斤，藏在其中兩件棉絨。海關上星期五在葵涌貨櫃碼頭，檢查巴西抵港的兩個貨櫃，報稱載有棉絨，用X光機檢查發現其中一個不尋常。

海關港口及海域科督察陳杰論：「這兩件棉絨表面上沒有任何貨物資料，表面包裝比較破爛，所以海關人員決定針對這兩件棉絨作進一步X光檢查，海關人員破開這兩件棉絨，發現該批懷疑可卡因。」

海關說驗貨有一定難度，陳杰論：「不法分子利用超過100件重200公斤的棉絨收藏其中兩件藏有毒品的棉絨，收藏在貨櫃的最深處底部。驗貨過程中海關人員用大量時間、人力、物力才清空貨櫃，從而找到這批毒品。」

海關估計該批毒品經香港轉運至其他地方，拘捕了兩名司機及負責運輸安排的物流公司董事，3人年齡37至62歲，涉嫌販運危險藥物。