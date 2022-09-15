山頂警隊博物館活化重開　八米動畫述警隊百年史　新設國安展廳

【有線新聞】警隊博物館用了一年多活化後，重新開放予公眾參觀。

博物館位於山頂甘道，新加了這幅長約8米的警隊百年歷史圖，用動畫展示警隊170多年的發展，包括處理1966年天星小輪加價、2005年韓農反世貿，以至2019年反修例等示威，亦展出67暴動示威者用的發射器。新展區則有國家安全展廳，博物館共展出逾300件實體及1,000件數碼展品，市民可在網上預約免費入場參觀。

許小姐：「你是新裝修，19年這麼近期發生的事，是應該放多些『黑暴』的東西。用來攻擊警察的東西可以拿出來給人看，為何大家的態度這麼對立。我來參觀才會知道，我未必是一個香港人，如果我是遊客來參觀只是有這麼少的東西看，這麼片面是不公平的。」

蘇先生：「這（國家安全展）是一個新的展館，也是一個新的議題，很多我們想知道的東西，在這展板已展示，亦令我們覺得有國才有家、有家才有太平生活。」