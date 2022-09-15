增8187確診、多6死　當局指疫情放緩　但仍要觀察一至兩周

【有線新聞】本港新增8,187宗新型肺炎確診，本地佔8,023宗，再多6人死亡。

死者介乎73至95歲，全部有長期病患；博愛醫院內科老人科病房一名86歲男病人確診，追查下發現有另外3名病人感染，4人情況穩定。

11間院舍有院友及員工確診；另外有664間學校呈報1,064宗個案，其中12間學校共13班要停課。衞生防護中心說疫情放緩，數據指標較樂觀，但仍要觀察一段時間。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮︰「污水監測（病毒量）下跌，最新跌至每一公升污水，人均病毒量接近40萬拷貝，香港大學即時有效繁殖率跌至接近1，數字上看這些指標比較樂觀，可能要觀察多一、兩星期，才有明確的分析。」