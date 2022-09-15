梁栢賢指自五月起新冠死亡率與流感相若　盧寵茂斥以偏概全：應由第五波起計算

【有線新聞】醫管局前行政總裁梁栢賢，統計過自五月的新型肺炎死亡率與流感相若；醫衞局局長盧寵茂反駁指應由第五波年初爆發開始計算，得出死亡率是流感的六倍，不點名批評有人以偏概全，「無視數千死者不幸」。

李家超星期二引用數據叫大家快點打針，行政長官李家超︰「『現在的新冠病毒病有如流感』，其實很多數據告訴我們是不正確的，一般流感死亡率0.1%，但本港Omicron死亡率是0.6%，即是六倍。」對於這個比較，醫管局前行政總裁梁栢賢不同意，在Facebook說死亡率會因病毒變異、社區感染情況而不同，不應一刀切計算。

李家超所指0.6%死亡率是以疫情年初至今，超過9,500人死亡，以156萬人確診計算。但梁栢賢說年初流行的是BA.2.2病毒株，現在多了BA.4、BA.5。如果由5月放寬社交距離措施起計，新一波疫情有近400人死亡，36萬人感染，死亡率0.098%，與流感0.1%差不多。

醫衞局局長盧寵茂在網誌不點名批評，說如果要「蘋果跟蘋果比」，只計五月至今，其實流感死亡率是零。強調Omicron爆發至今死亡率0.6%是「鐵一般事實」，如果不計五月之前的死亡人數，是無視數千死者不幸。又說「新冠絕非流感」，例如康復者會有「長新冠」，戴口罩能預防流感，但預防不到新型肺炎，批評有人說疫情跟季節性流感相若是瞎子摸象、以偏概全，令市民對疫情麻痺。