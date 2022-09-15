志記鎅木廠｜過死線未遷出　甯漢豪稱會補償千四萬、拒再延期　志記：不夠覓地

【有線新聞】古洞北「志記鎅木廠」收地限期星期一屆滿後仍未遷出，發展局局長甯漢豪說會向木廠補償1,400萬元，但不會再延長限期，呼籲盡快搬走，志記說這筆錢不足以買到合適的地。

政府人員近日到木廠收地，東主拒絕交場，說希望延長限期幾個月，清理餘下的木材，甯漢豪說不會這樣做。發展局局長甯漢豪︰「限期已經給過幾次，如果每次我們有一個限期，限期屆滿、再取另一個限期，這個限期變得沒有意思。」她說按政府機制，土地補償加上營運者補償，木廠合共可以拿到1,400萬元。發展局局長甯漢豪︰「他自己亦拿著補償，（如果）覺得有土地找到，但在規劃、土地行政方面要政府協助的話，我們是願意的，但當然提供協助一定要雙方積極，如果一方面營運者說不願意走，但另一方面又想繼續經營，我們很難做到跟進功夫。」

志記負責人權叔說，部分土地補償或者要分配給有遺產繼承權的親人，餘下的錢不夠買地，希望政府考慮找地與他們交換。志記鎅木廠負責人王鴻權︰「這個補償只能夠買到同等尺寸的農地，我們怎樣興建（木廠）呢？沒有辦法興建，農地要過千元一平方英尺，兼且如果你要申請（興建）上蓋繼續經營，又要經過三、四個部門，每個部門按本子辦事，花你三、四年都可以。」

權叔又說木廠仍餘下約700噸木材，如果最終處理不完，惟有接受交給政府送去屯門回收中心Y·PARK處理。