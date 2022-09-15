學者指可按時期、年齡分析死亡率了解疫情　又稱社會有免疫屏障、籲放寬防疫措施

【有線新聞】有學者認為，Omicron變種病毒的死亡率可根據不同時期及年齡層分析，了解疫情是否有改善；又指已打兩針的70歲以上長者，死亡率近0.6%，呼籲這些長者要打齊三針。

Omicron變種病毒引致的死亡率，社會有不同演繹。有專家認為分開不同時段及年齡去看比較公平，中大公共衞生學院助理教授郭健安︰「最理想是將時段分為一個月、一個月，再用不同歲數群組去計算粗死亡率。1、2、3針（接種率）過去6個月變化相當大，即使是長者接種兩針，由3月初的4成半到近日7成半，有近30%的增加，這批長者的抗體水平去抵禦重症或死亡能力已大大提升。」郭健安說即使分開去看，接種了兩針的70歲以上長者，死亡率仍然達0.58%，即是流感死亡率的6倍，認為這個群組仍要謹慎一點，包括呼籲他們打齊3針。由於有超過160萬人曾受感染，他認為社會有一定免疫屏障，政府可考慮逐步放寬防疫措施。

本身是行會成員的商界立法會議員林健鋒說，明白市民的健康一定最重要，但經濟活動亦不能停滯不前，林健鋒︰「10月是香港的展覽旺季，11月亦有很多大型活動，12月也是旅遊旺季，大家都要作出安排，新措施不是今天提出，明日便可立即實行。」他希望政府可訂立時間表，放寬防疫措施，讓社會可以做準備。