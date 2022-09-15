費達拿宣布退役　結束24年網球生涯　下周的利華盃成告別戰

【有線新聞】再多一位網球名宿離開賽場，費達拿宣布「掛拍」，下星期的利華盃將會成為告別戰，這位瑞士球手說，24年職業生涯，就像24小時般短暫，會掛念網球為他帶來的一切。

費達拿以錄音親自交代決定：「過去三年充滿挑戰，我遇上各種傷患及手術，我很努力重拾比賽狀態，但同時了解到身體的限制，最近的訊息尤其清晰。現在是時候結束網球生涯，下周在倫敦的利華盃，將會是我最後一場正式比賽。

由球僮一步一步成為「費天王」，費達拿22歲首次成為男單一哥，24年的網球生涯，曾經雄霸一哥寶座310星期，手握20項大滿貫冠軍，是史上第三多，僅次於拿度及祖高域。費達拿又感激場上勁敵，不少大戰都非常難忘，大家互相推動，將網球帶到新水平。

41歲的這位瑞士球手，近年因膝傷開始淡出，最近一次比賽，數到2021年的溫網八強。

他懷著感激的心，作出這個苦樂參半的決定

費達拿：「我衷心感謝所有人，助當年的瑞士球僮夢想成真，最後致網球，我愛你也永不會離開你。」