英女王國葬結束後全國將默哀兩分鐘

【有線新聞】英女王伊利沙伯二世的靈柩在西敏宮讓公眾瞻仰。白金漢宮公布下周一國葬後，全國將默哀兩分鐘，之後舉行私人葬禮，英女王將與王夫菲臘親王合葬。

大批民眾排隊進入西敏廳，經英女王靈柩兩旁通道瞻仰，陪伴在位70年的君主

走過最後一程，向女王鞠躬致意。

西敏廳24小時開放，讓公眾瞻仰至下周一國葬。皇家衛隊輪流守靈，每20分鐘換人一次。國王查理斯三世和三弟妹，安妮公主、安德魯王子、愛德華王子當地周五晚上7時半為女王守夜15分鐘。

王儲威廉和王妃凱特，到訪桑德靈厄姆莊園，看看民眾悼念女王的鮮花和心意卡，期間與民眾交談。

數千名士兵周四凌晨綵排女王國葬，白金漢宮公布下周一上午10時44分，女王靈柩會安放在皇家海軍炮架，逾140名海軍士兵拉著由西敏廳移送往西敏寺。至上午11時舉行國葬，預計將有2,000多名賓客到場。

國葬儀式中午前結束，屆時全國默哀兩分鐘向女王作最後致敬。靈柩之後離開西敏寺，途經海德公園威靈頓拱門，由靈車送往溫莎堡旁的聖喬治教堂，下午4時舉行私人葬禮，至晚上7時半，與已故王夫菲臘親王長眠國王喬治六世紀念教堂。