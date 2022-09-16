何文田塌樹壓四車　保母車車頭嚴重變形、三人傷　專家料鳳凰木根部因真菌腐爛

【有線新聞】何文田有大樹倒塌壓毀四輛車，其中一輛保姆車車頭嚴重變形，三人輕傷。康文署指對上一次檢查時是四月，當時大樹沒腐爛跡象。

觀眾提供片段見到，事發一刻保姆車停在路上，旁邊大樹突然連根拔起倒塌，打碎車頭玻璃，車頂嚴重損毀，差一些便壓中司機；旁邊的私家車亦被波及，前座女乘客立即下車走避。

大樹9.5米高，橫臥在三條行車線上，樹根外露，部分樹幹斷裂。消防用電鋸鋸開樹幹，保姆車車頂變形，私家車的車尾玻璃亦破碎，泵把被樹幹壓著。其中一名私家車司機報稱背脊疼痛、送院治理。

事發早上7時許，巴富街6號對開路邊一棵大樹突然倒塌，壓中一輛保姆車及三輛私家車，保姆車司機說幸好只是被玻璃碎片割傷手，毋須送院，事發時車上沒有學生。

保姆車司機蔡生：「等候綠燈，之後突然有個影子，好像很大棵，砰一聲就已在我面前。情形很混亂，只是刮傷、沒大礙，幸運。」

保姆霞姨：「車門鎖死了，我出來時也刮傷腳，被玻璃刺到。保姆車損毀最嚴重，準備到黃埔接幼稚園學生。」

政府指這棵樹並非古樹名木，康文署對上一次檢查是四月二十二日，當時枝幹、主幹及樹根表面都沒有腐爛跡象，同一條街另外34棵樹，經初步檢查後未發現異樣。樹木辦高度關注事件，已要求康文署徹查，最遲於十月初要完成。樹木辦亦要求所有樹木保養部門覆檢轄下的大型鳳凰木，保障公眾安全。

有專家說倒塌的鳳凰木受真菌感染導致根部腐爛，相信已經感染數年，每年例行檢查應該要發現。

鳳凰木突然塌下，專家到現場視察，相信是因為真菌感染。中大生命科學學院退休教授趙紹惠：「我們現在看到這棵鳳凰木的根，整條根兩邊切口都是完全碎裂，證明真菌侵蝕樹根已久。樹根有超過兩處找到真菌的子實體，即是說它是被靈芝侵蝕，令樹根霉爛，沒有力支撐樹木、抓著泥土。」

除了有真菌，樹幹中心也被白蟻咬出一個大洞，不過未至於令樹木倒塌。趙紹惠：「樹幹上有很多爛的位置，這個是一個舊的傷口。最大機會是因為樹種在馬路邊，車經過時撞到它。」

趙紹惠說種在路邊的樹每年都會檢查一次，樹藝師應該會看出有問題，趙紹惠：「差不多整棵樹360度都受到感染，這情況應該要幾年時間才會造成。每一年的巡查中看漏了，這棵樹受到感染，結果沒有處理，給時間靈芝生長至整個樹根系統，這棵樹一定會倒塌。」

教授又說如果樹木只是初期受真菌感染或被白蟻侵蝕，用藥還可以救回，不過現時政府未有相關指引，建議盡快制訂。