電話騙案｜內地生被誘「為國家辦事」　警方微信群「港漂報案室」助揭騙局

【有線新聞】警方過去一年阻截五宗針對內地留學生的電話騙案，全部都是透過微信群組發現。

來自內地的潘同學，9月初收到聲稱來自衞生署的電話，說他違反防疫規例，又訛稱他個人資料被盜用，要轉介內地公安跟進。

潘同學︰「我第一次來港，對香港的政策了解並不多，我知道香港有一些非常嚴格的防疫措施。假公安要我提供個人銀行卡資料，由於當時我戶口沒太多錢，這班假公安要我協助他們做特務工作，告訴我這是為國家辦事。」

潘同學覺得奇怪，主動找朋友討論，朋友建議他去警方的微信群組，「港漂報案室」求助，才揭發這是一場騙局。

警方說群組由去年12月成立至今，成功阻截5宗電話騙案，涉案金額約800萬港元。

東九龍總區防止罪案辦公室警員曾子陽︰「這個群組有警方防罪組人員，給予內地生一個直接接觸警方的溝通平台。他們來港讀書，未有時間留意香港的新聞資訊，很多時在孤立無援的情況，接觸這些詐騙電話。」

警方說希望這類型的群組，將來可以擴展到本地生及外國留學生，讓他們可以收到防騙資訊提高警惕。