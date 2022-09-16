i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月16日
港聞
新聞資訊
兩男涉洗黑錢被海關拘捕 涉款433萬 疑藉投注戶口掩飾資金出入
【有線新聞】海關再拘捕兩名男子涉及今年5月一宗清洗販毒得益案件，涉款433萬元。
其中一人日前被海關人員帶走，在一個住宅單位檢走兩部手提電話和一批文件。海關今年五月搗破一宗價值8600萬元販毒案件，拘捕一名男子，星期三和四再拘捕兩名男子，三人44至61歲，被控洗黑錢罪，其中兩人報稱無業，合共72萬元資產即時被凍結。海關說他們用不同的方法包括投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包和找換店收取和處理犯罪得益。
海關有組織罪案調查科調查主任陳灼雄︰「61歲被捕男子的投注戶口曾有超過180萬元存款，當中只有少於一半存款作投注之用，大部分的存款存入後短時間內以現金的方式提走。我們懷疑該名男子把來歷不明的黑錢混合個人投注，變成一盤看似合法投注的賬目，作用是掩飾資金來源和去向。」
上一條影片
梵蒂岡消息指中方拒絕教宗與習近平會面
下一條影片
烏克蘭奪回伊久姆地區發現亂葬崗埋440具遺體
客戶服務