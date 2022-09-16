兩男涉洗黑錢被海關拘捕　涉款433萬　疑藉投注戶口掩飾資金出入

【有線新聞】海關再拘捕兩名男子涉及今年5月一宗清洗販毒得益案件，涉款433萬元。

其中一人日前被海關人員帶走，在一個住宅單位檢走兩部手提電話和一批文件。海關今年五月搗破一宗價值8600萬元販毒案件，拘捕一名男子，星期三和四再拘捕兩名男子，三人44至61歲，被控洗黑錢罪，其中兩人報稱無業，合共72萬元資產即時被凍結。海關說他們用不同的方法包括投注戶口、個人銀行戶口、電子錢包和找換店收取和處理犯罪得益。

海關有組織罪案調查科調查主任陳灼雄︰「61歲被捕男子的投注戶口曾有超過180萬元存款，當中只有少於一半存款作投注之用，大部分的存款存入後短時間內以現金的方式提走。我們懷疑該名男子把來歷不明的黑錢混合個人投注，變成一盤看似合法投注的賬目，作用是掩飾資金來源和去向。」