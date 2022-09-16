梵蒂岡消息指中方拒絕教宗與習近平會面

【有線新聞】梵蒂岡消息指，教宗方濟各訪問哈薩克期間曾向中方提出安排教宗與國家主席習近平會面，但中方以時間不足為由拒絕。對於兩人未能碰頭，方濟各表示未能理解中方的取態，但會尊重並尋求繼續對話。

教宗方濟各結束在哈薩克的三天訪問返回梵蒂岡，他在哈薩克期間出席世界和傳統宗教領袖大會，並與當地神職人員會面。國家主席習近平亦在星期三國事訪問哈薩克，與方濟各同日身處首都努爾蘇丹。

梵蒂岡消息指，教廷有向中方提出安排兩人會面，中方表示欣賞教廷的表態，但以習近平行程緊湊，沒空餘時間為由拒絕。方濟各在回程的飛機上被問及未能與習近平會面時，強調尊重中方的想法，他指：「中方的想法難以理解，但必須尊重，而我也尊重。」