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2022年09月16日
兩岸國際
新聞資訊
梵蒂岡消息指中方拒絕教宗與習近平會面
【有線新聞】梵蒂岡消息指，教宗方濟各訪問哈薩克期間曾向中方提出安排教宗與國家主席習近平會面，但中方以時間不足為由拒絕。對於兩人未能碰頭，方濟各表示未能理解中方的取態，但會尊重並尋求繼續對話。
教宗方濟各結束在哈薩克的三天訪問返回梵蒂岡，他在哈薩克期間出席世界和傳統宗教領袖大會，並與當地神職人員會面。國家主席習近平亦在星期三國事訪問哈薩克，與方濟各同日身處首都努爾蘇丹。
梵蒂岡消息指，教廷有向中方提出安排兩人會面，中方表示欣賞教廷的表態，但以習近平行程緊湊，沒空餘時間為由拒絕。方濟各在回程的飛機上被問及未能與習近平會面時，強調尊重中方的想法，他指：「中方的想法難以理解，但必須尊重，而我也尊重。」
他又拒絕評論香港教區榮休主教陳日君被控的案件，只是說教廷會繼續透過代表與中方對話，指對話的進展緩慢，但相信能透過對話釐清事實，他表示：「我沒資格評論中國是民主還是反民主，因為這是一個複雜的國家，是的，有些事情我們看來是不民主的。」
中國與梵蒂岡2018年簽署有關主教任命的臨時協議，預計今個月內續簽，但教廷內有聲音質疑梵蒂岡為了延續協議不肯表態支持陳日君，亦無視中國被指侵害人權的行為。
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