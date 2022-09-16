烏克蘭奪回伊久姆地區發現亂葬崗埋440具遺體

【有線新聞】烏克蘭在日前從俄軍手上奪回的東北部重鎮伊久姆，發現亂葬崗及幾百個無名墳墓，估計亂葬崗埋葬近440具屍體，總統澤連斯基批評，俄軍所到之處生靈塗炭，必須追究責任。

烏克蘭哈爾科夫地區的伊久姆，當局在一處樹林發現亂葬崗及數百個大部分只標記了數字的墳墓。烏克蘭部隊連日反攻數日前才從俄軍手上奪回此處，在亂葬崗起出多具烏克蘭士兵屍體，軍人又用地雷探測器檢查有否埋下爆炸品。當局指是透過俄軍士兵社交網站片段找到這處亂葬崗，調查發現埋葬了超過400人，部分人中槍死亡，也有死於炮火和空襲，當局將挖出屍體做基因檢測辨明死者身份。

周三才到過伊久姆視察的總統澤連斯基指責俄軍繼在布恰和馬里烏波爾犯下暴行，現在輪到伊久姆，所到之處生靈塗炭，必須追究俄軍的責任。內政部又指，在哈爾科夫數處發現酷刑室，有當地人和外國人被不人道關押，另外亦挖出屍體顯示受暴力對待和酷刑跡象，例如被割掉耳朵等。

烏克蘭連日在東部反攻，當局指已收復超過9000平方公里失地。俄軍則以導彈等持續轟炸哈爾科夫等地。英國傳媒報道，俄羅斯僱傭兵組織華格納的高層在中部監獄徵兵，向囚犯提出當兵6個月後獲得自由身，否則就要繼續服刑，他們的兒子亦都要上戰場。