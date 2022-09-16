指示黑幫扮賭客供警掃蕩　三警妨礙司法公正罪成　判囚14至16個月

【有線新聞】三名反黑組警員指示黑幫安排非法賭檔，並找人假扮賭客讓警方掃蕩，串謀妨礙司法公正罪成，判監14至16個月。

被告由囚車押送到區域法院。案發2018年，警員傅裕文、賴福康及警長趙廣林駐守荃灣警區反黑組時，向黑幫通風報信，事先告知掃蕩日期，並指示他們佈置賭場及安排假賭客，讓警方掃蕩，事後更加向假賭客提供1,500至5,000元報酬，最終由潛藏在黑幫的警方臥底揭發事件。

暫委法官勞潔儀判刑說，串謀計劃最終沒有實行，對妨礙司法公正沒有大影響，三名被告沒有實際得益，相信他們是一時魯莽而犯案。但由於他們當時正在執行職務，行為破壞警隊聲譽，削弱大眾對警方的信心，為了反映罪行的嚴重程度，監禁是唯一合適刑罰。

以18個月為量刑起點，考慮他們有良好品格，扣減兩個月刑期，法官特別提到趙廣林失去長俸已經是莫大懲罰，所以為他扣減多兩個月，判處入獄14個月。