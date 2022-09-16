首輛電動無障礙公共小巴試行　生產商冀增加充電站　最快年尾投入服務

【有線新聞】本港首輛純電動無障礙公共小巴將測試路線，最快年尾投入服務。生產商認為要增設充電站，才能令電動小巴普及。

車身比較貼地、內置輪椅斜板、有19個座位，拆除兩排椅，這兩個安全扣可以放置兩張輪椅。車頭燈牌轉了設計，跟車頂連在一起，車長7米，跟平時的小巴差不多，闊度則比平時的多10多厘米。這輛小巴不用入油，用鋰電池推動，充電1小時可行駛230公里。

低地台的設計上落車都較方便，不用跨太大步，車廂亦較高，感覺比較寬敞。小巴成本至少150萬元，生產商提供維修服務，說正跟5、6間公司洽談賣買細節，要令車輛廣泛應用仍有困難。

電動小巴生產商營運總監馬南錦：「最大的困難在於，找不到相應的充電地方，因為這個是我們車廠以外的工作。或政府願意撥多些資源做充電設施，我相信、希望和鼓勵可以做到這樣東西。歐盟標準，我們一輛車在德國三至四個月，可以完成整架車做測試；但是在香港起碼前期工作到真正落地收到牌，可能要一年以上。我們政府很着力去做這方面（充電設施）的工作，亦知道這方面是推動電動小巴最重要的因素，所以在明年的試驗計劃中，所有參與電動小巴，基本上都會有充足的充電服務，例如在站頭或在晚上停泊的地方。」

環保署說過去兩年已為明年的電動公共小巴試驗計劃，物色7、8個供應商。