盧寵茂：期望私院積極參與控制疫情　養和醫院周六起醫學博物館設展覽、入場費20元

【有線新聞】醫務衛生局局長盧寵茂指，期望私家醫院積極參與控制疫情，令香港真正復常。

醫務衞生局局長盧寵茂：「確實、新冠疫情主要壓力在公立醫院，最近私營醫院亦積極參與控制疫情，包括養和醫院提供病床給公立醫院病人使用，減輕公立醫院的負擔。我期望在新冠疫情控制，私營醫院、醫生及護理人員都可積極參與，共同攜手控制好疫情。只要醫療復常，香港才可走出疫情，能夠真真正正復常。」

為了慶祝養和醫院成立100周年，周六起養和醫院會在香港醫學博物館設展覽，介紹養和醫院的歷史，展品包括早年使用的手術室用具，例如皮膚縫合器及手術收費簿，展覽期至12月底，博物館成人入場費20元。