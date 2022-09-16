港足友賽、渡海泳獲准舉辦　田總取消今屆馬拉松：政府沒回覆　楊潤雄指事前不知情

【有線新聞】原定在未來幾個月的四項大型體育賽事是否舉辦終於有定案，香港對緬甸的足球友誼賽及維港渡海泳獲政府開綠燈，但跑山100公里的「毅行者」未獲批准，香港馬拉松就說收不到政府回覆，不夠時間準備，決定取消。

香港馬拉松去年10月在疫情下曾經舉辦，今年原定11月20日再舉辦，現在期望落空，因為主辦的田徑總會說只餘兩個月，仍然未收到政府通知是否批准，一眾跑手及持份者未必有充足時間準備，別無選擇下決定取消賽事，將來情況許可下會盡快復辦。

我們曾致電田總主席關祺，香港田徑總會主席關祺：「去到下午4點我們決定取消，去到此刻我沒有補充，有甚麼事情可以直接聯絡公關公司，多謝支持。」

文體旅遊局局長楊潤雄在田總發聲明後一小時主動見記者，說事前不知道取消，已經安排同事向田總了解。楊潤雄：「自從上星期末，我們收到（田總）申請後，這段時間我們很努力去幫它批准。這幾天我們陸陸續續批准部分比賽和活動，都反映政府很希望在不影響疫情下、在維持防疫抗疫措施下，我們仍然希望可以舉辦更多比賽。」

期望落空的還有「樂施毅行者」，原定計劃11月復辦規模由5,000人縮減至1,600人，維持48小時內跑山100公里，政府不同意這個方案，樂施會決定取消比賽。樂施會籌募經理黃玉閒：「（政府）回覆是人數、（距離）長短、時間，因為這三個因素都是增加接觸的可能性，（政府）只是叫我們減低人數以及將時間減少，即是我們100公里、可能減少至……她沒有說得很準確、有多短，但我們的經驗就是約40公里就有機會批准。我們已經去到不可以再延期（的情況），因為至今仍未通知參加者，連隊伍都未有。」

樂施會說今年惟有繼續以虛擬形式舉行「毅行者」，會向政府爭取明年2月復辦實體比賽。