BBC: 中方代表被禁止進入西敏宮瞻仰英女王靈柩

【有線新聞】英女王國葬下周一舉行。英國傳媒報道，下議院議長決定拒絕中國代表團進入西敏宮，意味中方代表不能出席國葬前的瞻仰靈柩儀式。中方回應指，英方作為東道主，應秉持外交禮節和待客之道。

英女王伊利沙伯二世國葬，於公眾瞻仰靈柩儀式結束後，周一在倫敦西敏寺舉行。獲邀的約500名外國政要，亦獲安排先到西敏宮瞻仰靈柩，之後再出席國葬。不過中國代表團則未必能參與瞻仰靈柩儀式。

英國廣播公司報道，下議院議長賀立紳表明拒絕讓中國代表進入屬於國會範圍的西敏宮。英國自去年有7名議員，因為批評新疆人權情況被中國制裁後，已禁止中國駐英大使鄭澤光進入國會。至於鄰近的國葬會場西敏寺，則不屬於國會管轄範圍。

這輪制裁風波還引起多名英國議員不滿。他們去信外相祁湛明，要求撤回邀請國家主席習近平出席國葬，質疑下議院去年表決認定新疆有發生種族滅絕後，仍邀請中國政府代表出席，是不尋常亦不恰當。

在北京，外交部表示中方正考慮派高級別代表團出席英女王國葬。

外交部發言人毛寧：「外國代表團應英方的邀請出席活動，是對已故女王的尊敬和對英國的重視。英方作為主人理應秉持外交禮節和待客之道。」