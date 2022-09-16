港足下周主場兩鬥緬甸　其中一場開放觀眾入場

【有線新聞】香港足球代表隊相隔超過兩年再主場出擊，下周與緬甸踢兩場友誼賽，其中一場開放觀眾入場。

體育專員楊德強指，緬甸來港後以「閉環形式」管理。港隊比賽後，亦要遵守類似「黃碼」的規定。

為了備戰明年的亞洲盃決賽周，足總宣布港隊本月21日，先在旺角場閉門鬥緬甸。3天後的周六晚上8時，在香港大球賽踢第二場，會開放觀眾入場。

香港足球總會主席貝鈞奇：「意義很好，疫情影響了外隊來到訪問，香港隊很長時間沒有主場迎戰外隊。希望主場能夠發揮港隊訓練成效。大家是友誼賽，希望雙方能夠踢一場精彩比賽。」

港隊對上一次主場出戰，是2019年11月19日的世界盃外圍賽，以2比0擊敗柬埔寨。

體育專員楊德強表示，緬甸來港得到陰性結果後，要在指定酒店「閉環形式」管理：「除了每天外出訓練，會特別安排交通到球場練習，練習後就要返回酒店，其餘時間要留在酒店房間。球場上有身體接觸是在所難免，港隊球員踢完第二場比賽後，就要遵守一個類似「黃碼」的規定。可以如常在家，不用在酒店隔離，但不可以到高危的場所。訓練是可以，日常生活是沒問題，但不可以進入除口罩活動的地方。」

門票將於9月22日起公開發售，預料開放八成半座位。