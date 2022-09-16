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2022年09月17日
兩岸國際
新聞資訊
英王查理斯三世赴威爾斯卡迪夫 出席女王追思崇拜及接受議會致意
【有線新聞】英王查理斯三世到威爾斯出席女王的追思崇拜，到威爾斯議會接受致意，承諾視母親的無私為榜樣，為威爾斯人民福祉努力。
查理斯三世和王后卡米拉到蘭達夫大教堂，出席女王追思崇拜，首相卓慧思等官員亦有參加。查理斯三世離開時，與在場守候多時的民眾交談，民眾熱烈歡呼。
今次是查理斯三世在女王國葬前最後一站訪問，他逾半世紀前在此獲冊封為威爾斯親王，是歷來擁有這個頭銜時間最長的王子。查理斯之後轉到威爾斯議會接受致意，威爾斯議會議長提出弔唁動議並致悼詞，讚揚女王尊重民主。
查理斯分別以威爾斯語和英語發言，稱非常感謝能夠擔任威爾斯親王如此長時間，會視母親的無私為榜樣。他說：「在母親統治的這些年間，威爾斯土地離她的心太近了。我知道我們有最深切的承諾，在這片土地人民福祉，將繼續為此共同努力。」查理斯又提到威爾斯親王頭銜由兒子威廉繼承，指他對此處的愛非常深。
查理斯抵達卡迪夫城堡，與威爾斯首席部長張建輝，以及一眾官員見面，他之後返回倫敦。
英女王靈柩繼續停放西敏宮，不少人等候逾10小時才能瞻仰，包括足球名宿碧咸。人龍沿泰晤士河延伸數公里，當局指龍尾的南華克公園已超出可容納人數，當地周五早上起暫時截龍。
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