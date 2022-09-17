英女王逝世｜碧咸排逾十小時瞻仰靈柩　西敏廳人數眾多一度截龍

【有線新聞】英王查理斯三世與三弟妹周五晚到西敏廳為女王守夜，其中安德魯王子破例獲准穿上軍服出席曼徹斯特居民王儲威廉王子等女王八名孫兒會在今晚守夜。民眾繼續排隊瞻仰靈柩向女王致意，輪候時間估計長達25小時。

身穿軍服的英王查理斯三世和弟妹安妮公主、安德魯王子、愛德華王子，周五晚步入西敏廳，背對靈柩，為伊利沙伯二世女王守夜十多分鐘。 其中因捲入美國富商愛潑斯坦性醜聞而失去軍銜的安德魯王子，相隔三年首次身穿軍服露面。據報他是獲王兄查理斯三世破例，批准再披軍服為亡母守夜。 王儲威廉和哈里王子等女王的八名孫兒，會在之後一晚守夜。前年淡出王室職務的哈里，預計同樣獲許破例穿上軍服出席。

女王靈柩的公眾瞻仰儀式周一便會結束，之後移到西敏寺舉行國葬。獲邀出席的新西蘭首相阿德恩亦到西敏廳瞻仰女王靈柩。而排隊來作最後送別的民眾當中，包括足球名宿碧咸。徹夜輪候了13小時，他表示只是為紀念女王而來。