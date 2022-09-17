政府推建築工復康計劃　工傷病假逾六周可供私營醫療　工傷權益會倡涵蓋精神科

【有線新聞】政府下星期推出先導計劃，為工傷6星期後未能復工的建造業工人提供私營醫療服務，有關注工人權益的團體歡迎計劃，表示會協助轉介個案，不過暫時未收到求助。

工業意外不時發生，政府推出工傷僱員復康先導計劃，為期3年。首批對象是建造業僱員，勞福局說本月1日或之後，只要預計傷病假期超過6星期的工傷個案則可以申請。

勞工及福利局局長孫玉菡：「當中包括主診醫生、物理治療師、職業治療師，除此之外會有個案經理跟進。因為始終公營醫療，只能跟公營醫療的隊伍去輪候，這回是私家醫生。在我而言，這是一個較完備的方案，幫助工友盡快可以恢復過來、復工。」

類似的復康計劃2003年都做過，不過當時勞工處選擇與保險業界合作推出，令工友質疑計劃是否可靠。勞工及福利局局長孫玉菡：「在我們設計整個先導計劃時，深明首先工友要信任我們一定要保持中立。因此第一，這個計劃由政府出資，不牽涉任何保險賠償、沒有關係，每一元、每一毫都是由政府支付。」

有關注工人權益的團體指會幫忙轉介個案，又建議計劃應該涵蓋精神科治療。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「工友應該不是太知情，一般沒受傷工友不會特別理會。病假超過6星期，可能有扭傷、拉傷、腰傷，或者牽涉到骨。另外一些工友身體上受傷，但同一時間亦衍生情緒問題，假設患上創傷後遺症等情況，這個計劃就沒有包括。」

蕭倩文又指，僱主未必願意重新僱用曾受傷的工人，希望政府考慮立法強制復工或要求僱主提供支援，協助工人轉行。