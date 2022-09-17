何文田塌大樹｜發展局：將巡查約萬棵同類鳳凰木　年底就樹木管理指引交建議

【有線新聞】何文田昨日有大樹塌下，發展局局長甯漢豪說會成立專責組檢視現行樹木管理指引，年底前提出改善建議。

發展局局長甯漢豪：「現行檢查樹木的方法，例如目測、用儀器或科技，到底現在各方面的配合、方法，是否合適？過去有時聚焦於這棵樹有病就醫治，但其實是否我們要思考一個角度，即使這棵樹現在沒有病，但它很多年前種下，因為百年樹人，其實是否配合現在的環境？如果不合適的話，社會我們能否有一個共識，不是時常只說要盡量救一棵樹，而是真的可能要作一些決定。」

甯漢豪說已要求負責這棵鳳凰木的康文署10月初前提交調查報告，其他部門亦要即時巡查同類大型鳳凰木，估計有約一萬多棵，目標在月底前完成，下一步再複檢其他路邊大型樹木。