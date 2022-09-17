臨時疫苗通須打兩針　有內地抵港人士擬補針　梁子超：不應對旅客強加接種要求

【有線新聞】由內地、澳門及台灣來港的人即日起要打至少兩針才會獲發臨時疫苗通行證，有內地抵港的人未打齊兩針，說會盡快補針。

一名內地網民較早前分享攻略，說入境香港後沒有打針也能領取臨時疫苗通行證，隨意出入餐廳、主題樂園，這個攻略不再適用。即日起內地、澳門及台灣來港的人仍然免打入針入境，不用像海外入境的人要先打兩針，但如果要領取臨時證，這兩針就要看齊。

有在深圳灣口岸入境的人不符合新要求。楊小姐：「已打第一針，不夠時間，等一下去補打第二針，如果不是在香港打針，也會在深圳打針。」陳先生：「回內地已兩年、沒打針，現在回來香港打針。（怎麼辦？不能去餐廳。）不用，在家有太太煮飯給我吃。」

臨時疫苗通行證五月開始實施，近日被批評有防疫漏洞後修改，醫務衞生局局長盧寵茂說政府不時都檢討政策。

獲發臨時疫苗通行證的人有六個月時間接種第三針，香港市民第二針及打第三針之間就只有五個月，應否看齊？有醫生說各地疫苗接種要求本來就不同。呼吸系統專科醫生梁子超：「不同地方的疫苗接種要求不同，很難將香港這一套強加於所有其他地方來的旅客身上。如果這樣做直接影響香港作為國際金融中心對國際旅客的吸引力。」

小朋友的安排亦受質疑，香港3至11歲小朋友未來要打兩針才用到疫苗證，但12歲以下抵港人士一針不打都可以用臨時證，衞生防護中心解釋在外國兒童未必容易打針，暫時不需要這個安排。