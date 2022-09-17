烏亂葬崗掘逾四百遺體　部分留酷刑痕跡　聯合國將派員調查　普京：對反攻拭目以待

【有線新聞】烏克蘭開始挖掘伊久姆亂葬崗被埋下的屍體，估計有近450具，部分有被施以酷刑痕跡。總統澤連斯基指責是俄軍犯下戰爭罪行的罪證，聯合國將派人到當地調查。

烏克蘭部隊近日才重奪被俄軍佔領多時的哈爾科夫重鎮伊久姆，近一百名身穿保護衣物人員，在當地發現的亂葬崗挖掘，起出多具屍體檢驗，估計亂葬崗掩埋了400多具屍體。當地官員指，有死者死於槍擊、炮轟或者導彈襲擊，部分人有被施以酷刑跡象、頸部纏繩，亦有人雙手被反綁、四肢有傷痕，當局正調查是否涉及戰爭罪行。

總統澤連斯基接受路透社專訪，指在伊久姆所見的正是俄軍犯下戰爭罪行的罪證，估計還可能發現其他亂葬崗。雖然部隊近日反攻進展順利，但澤連斯基表示，戰事會否短期內結束還是言之尚早，戰事走向將取決於外國夥伴提供的武器。他深信如果烏軍無展開反攻，外國提供武器數量將愈來愈少。

美國對伊久姆發現亂葬崗表示震驚和痛心，指會繼續支援烏克蘭，紀錄俄軍暴行及戰爭罪行追究責任。聯合國人權事務高級專員辦事處表示震驚，將派人前往當地調查。

在烏茲別克出席峰會的俄羅斯總統普京表明，繼續推進在烏克蘭的特別軍事行動，又稱俄軍並沒有停止進攻，不急於達成全面解放頓巴斯的目標，對於烏克蘭部隊反攻會「拭目以待」。普京與印度總理莫迪會面時則表示，俄方正盡全力盡快結束衝突，但烏克蘭當局拒絕談判。