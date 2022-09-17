鄧炳強專訪｜稱陳同佳投案非港府之責　批台方因政治「抹殺公義」　暫無意重修《逃犯條例》

【有線新聞】鄧炳強又說，台灣殺人案疑犯陳同佳何時赴台自首，責任不在港府，暫時沒計劃重提《逃犯條例》修訂。

保安局局長鄧炳強：「我想我們有其他更重要工作需要做。（殺人案疑犯陳同佳情況如何處理？現在商討過程及進度如何？）其實事情很簡單，因為陳同佳他願意去台灣接受刑責，問題是台灣基於政治原因不願意讓陳同佳投案，我覺得這是在道德上犯了很大問題，既然他人都願意，為什麼不讓他（投案）？是因為政治原因。我覺得因為政治原因而抹殺公義，這是非常不道德，我覺得我們沒有商討的餘地。」