盧寵茂：新冠非流感勿輕視　指有人「食花生」倡社會復常　冀11月前放寬入境檢疫

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說正檢討入境檢疫「0+7」，期望11月前放寬，他說將新型肺炎等同流感是輕視疫情。社會要復常，首先要確保公營醫療系統能負荷，批評「食花生」的人說就很容易。

新型肺炎死亡率，究竟高過流感還是與流感相若，盧寵茂再引數據解釋，說今年已經有八名兒童確診後死亡，對比平均每年因流感而死不足三人，兒童死亡率高過流感兩倍。

醫管局前行政總裁梁栢賢在社交平台不點名批評有人「拖復常後腿」，盧寵茂指就算確診數字升，政府都無收緊，盧寵茂：「大家常常說社會復常，其實要看醫療系統能否復常。『食花生』的人說就很容易。（你是在說誰？）（梁栢賢醫生都曾在醫管局工作。）所謂『食花生』是一個很普遍的詞語，一些不在前線工作的人未必了解醫管局同事面對的壓力。任何人提出新冠就是流感，如果有意思影響市民輕視新冠疫情，我有責任必須作出回應。」

不想令疫情成為「金融間諜」拖垮香港經濟，盧寵茂說正檢討入境檢疫「3+4」可否再放寬，盧寵茂：「到底是否『0+7』，政府積極考慮中，政府在政策上不希望搖擺，有人形容是仰臥起坐，不想放鬆了，一出現反彈就收緊。（11月能否做到？）為何你不提出可能早些。」

深圳健康驛站名額，原本計劃由2,000減半至1,000個，盧寵茂說內地評估過疫情和酒店檢疫能力，會維持1,500個名額。