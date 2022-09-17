將軍澳電動車失事起火兩傷　疑電池未燒毀、扣留期間死灰復燃

【有線新聞】將軍澳有電動車衝上行人路，撞倒燈柱後着火、兩人輕傷，汽車拖回扣留中心後死灰復燃，消防開喉灌救。

意外後私家車車頭嚴重損毀，車底不斷有火舌冒出，消防員開喉射水，又用化學泡沫灌救，大半小時後撲熄火舌。行人路的欄杆被撞倒變形，街燈都傾側。上午10時半，私家車沿寶琳北路往秀茂坪，駛至康盛花園附近，衝上行人路，33歲男司機和女乘客受輕傷，自行離開車廂報警。司機向警員表示駕車期間有昆蟲突然飛入車廂撲向他的臉，導致意外。

私家車之後被拖回九龍灣車輛扣留中心，不過下午2時多，車身又突然着火，再有消防員到場。香港汽車會會長李耀培估計是電動車車底電池未完全燒毀，加上戶外溫度高，導致死灰復燃。

李耀培：「電動車由於電池在車底和密封，撲滅難度很高．大多數只能將本身的電池完全燒完，火警才能完結。」他又提醒電動車車主，如果發覺車輛電池損壞或者冒煙，不要嘗試自行處理，應該即時離開車廂，報警求助。