明年龍舟世錦賽改泰國舉辦　主辦：因訪港檢疫嚴格　龍舟總會嘆可惜

【有線新聞】明年世界龍舟錦標賽改由泰國舉辦。

國際龍舟聯合會召開特別會員大會後，認為現行訪港旅客的檢疫及隔離安排較其他國家嚴格，通過改由泰國舉辦明年的世界龍舟錦標賽。中國香港龍舟總會表示遺憾，指香港對上一次舉辦此賽事已是25年前，會繼續努力爭取其他國際賽事的主辦機會。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂：「其他國家的防疫政策放寬了，在大會的角度想方便運動員立刻去比賽，或者方便工作人員舉行比賽，或是方便朋友或家人來到國家打氣；今次取消對中國香港龍舟總會是非常可惜，對我們香港的運動員也有一定影響，我們最擔心不只是體育，未來有一些大型會議或大型盛事都基於我們的防疫指引，可能未必會在香港舉辦。」