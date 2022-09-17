兩局長上門遊說長者打針　周末訪逾千戶　楊何蓓茵：要釋除他們疑慮

【有線新聞】政府在黃大仙兩個屋邨推行上門鼓勵長者接種疫苗計劃。

公務員事務局局長楊何蓓茵、民政及青年事務局局長麥美娟到慈康邨及慈民邨探訪長者，遊說他們打針。當局周六及周日會安排人手，到訪兩個屋邨約1,400戶有70歲或以上長者居住的單位，如果長者行動不便可以安排上門接種。

楊何蓓茵說仍有三成80歲以上長者一針都未打，希望透過計劃釋除他們的疑慮，「我們希望應打盡打，沒有訂一個目標。我們都知道是困難的，如果至現階段仍未打針的長者，他們可能有特別的顧慮。我們要釋除他們疑慮，要盡力勸服他們，盡力解釋給他們聽。全港屋邨眾多，計劃會先擴展至較多長者的屋邨，但也要視乎這兩天完成後的結果。」