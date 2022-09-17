增8,278確診、多16死　當局指中秋後暫未見反彈　歐家榮：新冠跟流感未可類比

【有線新聞】本港新增8,278宗確診，本地個案佔8,149宗，多16名患者離世，包括昨日公布一名有長期病的4歲男童。

九男七女死者4至98歲，其中10人未打齊三針。10間學校各有一班有2至4名學生確診，這些班級要停課一星期。

衞生防護中心說中秋節過了一星期，個案未有大幅上升，但仍要多數天才能確定疫情是否進入平台期或下降；強調流感是風土病、流傳已久，不能跟新型肺炎比較。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「新型肺炎是一個較新的病，現時我們仍處於一個大流行階段，這個病如果跟流感比較，檢視很多數據，的確是比流感嚴重些，究竟是否可以跟流感類比，我們相信暫時未可以。如果我們要將新冠變為輕微疾病，要再將社會整體的免疫力提升。」