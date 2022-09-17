伊朗女涉違頭巾令被捕　警署內突昏迷不治　民眾示威質疑遭警暴致死

【有線新聞】伊朗一名22歲女子懷疑無戴好頭巾被道德警察拘捕，帶返警署後昏迷、送院不治。警方指她是死於心臟病，事件引發示威，質疑她是因警暴致死，總統萊希下令調查。

22歲阿米尼喪禮場外，數以百計民眾聚集指控道德警察將她虐待致死。阿米尼周二在德黑蘭懷疑沒戴好頭巾被道德警察拘捕，帶返警署「接受教育」，未幾昏迷不醒、送院不治。國營電視台發放閉路電視片段，指阿米尼自行步入警署，在道德警察教育課堂期間，站起來與女警對話，似乎在談及身上衣著時突然不支倒地，由擔架送院，延至周五不治。警方公布阿米尼是死於心臟問題，但死者家屬則指阿米尼生前健康、無心臟病史。