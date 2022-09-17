歐洲男子籃球錦標賽四強　德國91:96西班牙

【有線新聞】歐洲男子籃球錦標賽，法國和西班牙會爭奪冠軍。西班牙在四強以5分險勝，佔主場之利的德國。

白衫德國近17年連敗7次給西班牙，今次主場之利，要夠霸氣。第一節互有領先，舒路達交給泰斯「拆你屋」，追成16平手。

盧爾完第一節前射入壓哨3分，追到只落後3分，為德國提升士氣。他今場射入9分，全部都是三分球。

但西班牙依然佔上風，第二節拉開9分後才受到考驗。

德國回敬一段19比3的攻勢，反超前7分。奧斯亦盡入三分球，8射5中取得15分。半場領先5分的德國，自2009年以來，未嘗於半場領先下倒輸。今屆打出身價的舒路達，今場亦交出水準，射入全場最多30分。雖然這位控球後衛，最終未能幫助球隊晉級決賽，但個人努力亦有收穫。有報道指NBA湖人已找他回巢。

但德國第四節形勢逆轉。領先7分下被西班牙大舉反擊。由羅倫素布朗帶領，打出一段13比0攻勢反超前，他射入全隊最多的29分。

西班牙之後一直領先。他們今場投射命中率超過56%，最後以96比91擊敗德國。西班牙近9屆第6次打入決賽，將與法國爭奪冠軍。