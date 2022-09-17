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2022年09月17日
體育
新聞資訊
台維斯盃網球賽世界二組 香港首日與中華台北打成1比1
【有線新聞】香港網球代表隊出戰台維斯盃世界二組，第一日兩場單打，與中華台北打成1比1。
世界排名1032的黃澤林，為港隊打頭陣，鬥排名高583位的莊吉生。先輸1比6下回勇，以6比4扳平盤數。第三盤鬥到決勝局，險勝「細分」10比8，反勝盤數2比1，先拔頭籌。
王康傑第二場，挑戰排名185的吳東霖，結果連輸兩盤2比6，場數打成1比1。
賽事採取5場3勝制，周日會上演另外三場。
香港網球代表黃澤林：「種種因素令我初段未能入局，到第二局慢慢找回節奏，最後仍很緊張，很開心最後能夠勝出。」
香港網球代表隊長余曉東：「希望每位球員落場搏盡，我覺得是有機會的。我認為對方沒想過今天的戰果。上次交手是一面倒。今次結果對他們是預料之外。我們要做的事情變化不大，反而他們要重新調整一下。」
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