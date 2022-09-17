台維斯盃網球賽世界二組　香港首日與中華台北打成1比1

【有線新聞】香港網球代表隊出戰台維斯盃世界二組，第一日兩場單打，與中華台北打成1比1。

世界排名1032的黃澤林，為港隊打頭陣，鬥排名高583位的莊吉生。先輸1比6下回勇，以6比4扳平盤數。第三盤鬥到決勝局，險勝「細分」10比8，反勝盤數2比1，先拔頭籌。

王康傑第二場，挑戰排名185的吳東霖，結果連輸兩盤2比6，場數打成1比1。

賽事採取5場3勝制，周日會上演另外三場。